Augias e ora gli altri | addio alla Legion d’Onore in nome di Giulio Regeni

(Di lunedì 14 dicembre 2020) «Grazie a Corrado Augias per la decisione di restituire la Legion d’onore poiché è la stessa onorificenza consegnata ad Al Sisi. L’esempio di Augias è di meravigliosa coerenza e di sostegno per le cause per i diritti civili». I genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, ha usato queste parole per ringraziare, durante la trasmissione Che tempo che fa, lo scrittore per aver deciso di restituire l’onorificenza francese quando questa è stata data anche al presidente egiziano. L’esempio di Augias è stato seguito da altri, Sergio Cofferati, Luciana Castellina e l’ex ministro dei beni culturali Giovanna Melandri.