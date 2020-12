Zingaretti: “Al Governo serve un rilancio, ma no crisi al buio” (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza e’ avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte”. Il leader del Pd Nicola Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ fa il punto della situazione politica attuale con il governo in affanno e la maggioranza in tensione. Partendo dall’assunto che “la conclusione dell’attuale esperienza di governo” sarebbe “un’avventura pericolosa. Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro della Repubblica”. RECOVERY, ZINGARETTI: “NON CAVALCARE PROBLEMI PER PROGETTI DISTRUTTIVI“ Leggi su dire (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza e’ avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte”. Il leader del Pd Nicola Zingaretti, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ fa il punto della situazione politica attuale con il governo in affanno e la maggioranza in tensione. Partendo dall’assunto che “la conclusione dell’attuale esperienza di governo” sarebbe “un’avventura pericolosa. Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro della Repubblica”. RECOVERY, ZINGARETTI: “NON CAVALCARE PROBLEMI PER PROGETTI DISTRUTTIVI“

SkyTG24 : Renzi, Crimi, Zingaretti e Salvini al panel dei leader di partito a #LiveIN ?? - GiancarloSpera2 : RT @Michele_Arnese: Volevo twittare un passo significativo dell'intervista a tutta pagina del Corriere della Sera al segretario del Pd, Nic… - FerroNano : RT @aniello7779: #zingaretti al processo di #mafiacapitale quanti non so non ricordo disse? Oggi trovo #Toninelli ancora in tendenza per un… - margore6 : RT @aniello7779: #zingaretti al processo di #mafiacapitale quanti non so non ricordo disse? Oggi trovo #Toninelli ancora in tendenza per un… - xenonian1 : RT @Gianlustella: @archbiss @TatyTDV @xenonian1 Confermo che moltissimi medici sono i primi che non si vogliono vaccinare. Ricordo che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Al Case, costruzioni & Co. Il futuro è il legno Yahoo Notizie