Spostamenti a Natale, deroga si o deroga no? Ecco i tre scenari possibili (Di domenica 13 dicembre 2020) E' attesa per oggi la tanto discussa deroga ai divieti di spostamento durante le feste natalizie. Sono 3 le ipotesi sul tavolo: spostamento tra comuni confinanti, spostamento tra comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e spostamento in ambito provinciale. Se venisse approvata, la deroga rappresenterebbe un allentamento delle misure contenute nel Dpcm dello scorso 4 dicembre e su cui non tutte le forze politiche sono d'accordo: infatti i ministri Boccia e Speranza propenderebbero per il mantenimento della 'linea dura', nella convinzione che allentare adesso le maglie farebbe più danni di quanti ne sono stati fatti a Ferragosto.

