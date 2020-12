Serie A, oggi e un anno fa: le classifiche a confronto dopo undici giornate di campionato (Di domenica 13 dicembre 2020) Le classifiche a confronto del campionato di Serie A, un anno fa e oggi. Il Milan di Stefano Pioli si ferma dopo undici giornate, per mano di un Parma solido e concreto, seppur i rossoneri mantengano un discreto vantaggio rispetto all’anno precedente. Punti in più per Napoli, Verona e Sassuolo, squadre vittoriose nell’ultimo turno di campionato. CLASSIFICA Serie A 2020/2021 Milan 27 (+14) Inter 24 (-4) Napoli 23* (+5) Juventus 23 (-6) Sassuolo 22 (+9) Roma 21 (-1) Lazio 17 (-4) Verona 19 (+4) Atalanta 17** (-4) Bologna 12 (0) Cagliari 12 (-9) Sampdoria 11 (+3) Benevento 10 (Serie B) Udinese 13** (0) Parma 11 (-3) Spezia 10 (Serie B) Fiorentina 9 ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) LedeldiA, unfa e. Il Milan di Stefano Pioli si ferma, per mano di un Parma solido e concreto, seppur i rossoneri mantengano un discreto vantaggio rispetto all’precedente. Punti in più per Napoli, Verona e Sassuolo, squadre vittoriose nell’ultimo turno di. CLASSIFICAA 2020/2021 Milan 27 (+14) Inter 24 (-4) Napoli 23* (+5) Juventus 23 (-6) Sassuolo 22 (+9) Roma 21 (-1) Lazio 17 (-4) Verona 19 (+4) Atalanta 17** (-4) Bologna 12 (0) Cagliari 12 (-9) Sampdoria 11 (+3) Benevento 10 (B) Udinese 13** (0) Parma 11 (-3) Spezia 10 (B) Fiorentina 9 ...

