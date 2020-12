Serena Rossi: gli inizi della sua carriera e le critiche al suo peso (Di domenica 13 dicembre 2020) Serena Rossi è un’attrice molto nota ed apprezzata. Serena può vantare una grande versatilità, difatti è non solo una grandissima attrice ma anche una cantante molto brava. Serena Rossi inizia la sua carriera facendo musical, ha debuttato come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Dopo viene scritturata per Un posto al sole, celebre soap di Rai Tre, in cui ricopre il ruolo di Carmen Catalano. Grazie a questa parte importante, che la legherà a fasi alterne allo sceneggiato per circa dieci anni, Serena viene lanciata nel mondo dello spettacolo. La voce della sigla di Un posto al sole è proprio quella di Serena. Grazie ad Un posto al Sole si conquista l’affetto del pubblico, ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)è un’attrice molto nota ed apprezzata.può vantare una grande versatilità, difatti è non solo una grandissima attrice ma anche una cantante molto brava.a la suafacendo musical, ha debuttato come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Dopo viene scritturata per Un posto al sole, celebre soap di Rai Tre, in cui ricopre il ruolo di Carmen Catalano. Grazie a questa parte importante, che la legherà a fasi alterne allo sceneggiato per circa dieci anni,viene lanciata nel mondo dello spettacolo. La vocesigla di Un posto al sole è proprio quella di. Grazie ad Un posto al Sole si conquista l’affetto del pubblico, ...

Serena Rossi, vita privata e carriera: da Un posto al sole l'amore con Davide Devenuto. L'apice con la fiction su Mia Martini

Brave ragazze: stasera su Rai1 il film con Luca Argentero e Ambra Angiolini

Stasera su Rai1 alle 21:25, per la prima volta in TV, arriva Brave ragazze, la commedia di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Serena Rossi.