Scuole chiuse in Campania, genitori scrivono a Mattarella: "Nostra ultima speranza" (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Le scelte sulla scuola della Regione Campania continuano a penalizzare gli studenti campani. È necessario un adeguato ed urgente intervento normativo del Governo in grado di salvare almeno la seconda metà dell'anno scolastico". È questa la richiesta contenuta nella lettera inoltrata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto. L'organismo conta oltre 100 adesioni in Campania ed oltre 1200 in Italia. Una missiva che reclama a gran voce il diritto all'istruzione. "In Regione Campania – scrive il coordinatore, il salernitano Almerico Ippoliti – la quasi totalità delle Scuole di ogni ordine e grado, sono chiuse ormai da metà ottobre; tutto questo comporta un grave danno ai bambini e ai ragazzi".

