Schianto in moto per evitare un'auto, Michele muore a 17 anni. Sarebbe diventato maggiorenne tra pochi giorni

Per evitare un'auto che, in fase di sorpasso, si era spostata improvvisamente sulla sinistra, ha sterzato istintivamente e si è schiantato contro un palo della luce. È morto così, sul colpo, Michele

Incidente mortale a Bolzano: nel pomeriggio di ieri Michele Torcaso, che avrebbe compiuto tra pochi 18 anni, è deceduto dopo essersi schiantato con ...

