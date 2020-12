Santa Lucia, la giornata con meno ore di luce dell'anno (Di domenica 13 dicembre 2020) La tradizione vuole che Santa Lucia sia il giorno più corto dell’anno ma il 13 dicembre è davvero la giornata con meno ore di luce del mese? Santa Lucia è davvero il giorno più corto dell’anno? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) La tradizione vuole chesia il giorno più cortoma il 13 dicembre è davvero laconore didel mese?è davvero il giorno più corto? su Notizie.it.

Avvenire_Nei : #13dicembre Oggi è Santa Lucia. Celebrare la sua memoria nei giorni in cui il buio della notte sembra prevalere su… - fanpage : Oggi si festeggia #SantaLucia, la protettrice della luce, degli occhi e dei pescatori dell’omonimo borgo napoletano… - ciropellegrino : Santa Lucia, per tutti quelli che hanno occhi E gli occhi e un cuore che non basta agli occhi E per la tranquillit… - R_Sofiii : Mi confermate che Santa Lucia in Toscana non si festeggia? - dr3w_94_ : RT @sailor_snickers: Un abbraccio ai noi bambini che non hanno mai saputo dell’esistenza della tradizione di Santa Lucia e non hanno mai ri… -