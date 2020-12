Premier, il Liverpool manca la chance per andare in testa. Salah su rigore fa 1-1 contro il Fulham (Di domenica 13 dicembre 2020) A Craven Cottage, casa del Fulham, il Liverpool di Klopp soffre tantissimo e manca la chance per andare in testa alla classifica da solo. Dopo il pari del Tottenham arriva lo stesso risultato per i Reds, un 1-1 che li lascia appaiati alla squadra di Mourinho a quota 25 punti. E’ il Fulham a passare in vantaggio al 17? con Bobby Reid, dominio Liverpool nella ripresa ma il pari arriva solo grazie a un calcio di rigore: Mohamed Salah non fallisce dagli undici metri grazie alla complicità di Aréola, il tiro dell’egiziano è pessimo ma si infila sotto le mani del portiere avversario. Foto: Twitter ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) A Craven Cottage, casa del, ildi Klopp soffre tantissimo elaperinalla classifica da solo. Dopo il pari del Tottenham arriva lo stesso risultato per i Reds, un 1-1 che li lascia appaiati alla squadra di Mourinho a quota 25 punti. E’ ila passare in vantaggio al 17? con Bobby Reid, dominionella ripresa ma il pari arriva solo grazie a un calcio di: Mohamednon fallisce dagli undici metri grazie alla complicità di Aréola, il tiro dell’egiziano è pessimo ma si infila sotto le mani del portiere avversario. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

