Neymar, infortunio shock: esce tra le lacrime in Psg-Lione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Possibile grave infortunio per Neymar: in pieno recupero, colpo di Thiago Mendes, barella in campo tra le urla e le lacrime del giocatore Psg Psg-Lione termina 0-1: i parigini perdono la vetta della classifica ed anche una delle due stelle della squadra. Perché l'infortunio di Neymar è di quelli brutti già solo da vedere.

Psg-Lione, Neymar in lacrime: brutto infortunio alla caviglia Finale concitato tra Psg e Lione, big match della Ligue 1. I ragazzi di Rudi Garcia difendono in tutte le maniere l'1-0 conquistato e negli ultimi secondi della partita arriva un fallaccio di Mendes. Ligue 1 2020/2021: colpo del Lione al Parco dei Principi, crollo del Psg Il Lione di Rudi Garcia ha vinto al Parco dei Principi, contro la capolista Paris Saint-Germain.