Natale 2020, l’ultima tendenza: palline sull’Albero dedicate agli amici a 4 zampe (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono stati durante il primo lockdown una via d’uscita contro le limitazioni e da sempre per molte persone rappresentano un legame forte e importante. Un dettaglio che non è sfuggito a Marinella Sessa, artigiana ceramista che ha deciso di creare nella sua bottega ( La mia Bottega è il nome dell’impresa) di Pastena, a Salerno, delle palline per l’albero di Natale personalizzate con il volto ed il nome di cani e gatti. “Mi portano la foto e cerco di riprodurre il volto degli amici a quattro zampe ovviamente oltre il nome – spiega Marinella– sta piacendo molto e ho tante richieste!”. Bastano tre giorni e le palline vengono realizzate. Ma in molti chiedono che siano personalizzate anche con i nomi di tutti i componenti della famiglia. La storia è stata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono stati durante il primo lockdown una via d’uscita contro le limitazioni e da sempre per molte persone rappresentano un legame forte e importante. Un detto che non è sfuggito a Marinella Sessa, artigiana ceramista che ha deciso di creare nella sua bottega ( La mia Bottega è il nome dell’impresa) di Pastena, a Salerno, delleper l’albero dipersonalizzate con il volto ed il nome di cani e gatti. “Mi portano la foto e cerco di riprodurre il volto deglia quattroovviamente oltre il nome – spiega Marinella– sta piacendo molto e ho tante richieste!”. Bastano tre giorni e levengono realizzate. Ma in molti chiedono che siano personalizzate anche con i nomi di tutti i componenti della famiglia. La storia è stata ...

