Milan-Parma 2-2, le pagelle di CalcioWeb: gli ospiti scappano, ma il solito Theo Hernandez è in giornata di grazia [FOTO] (Di domenica 13 dicembre 2020) Ottima prestazione del Parma nel posticipo contro il Milan dell'undicesima giornata del campionato di Serie A, buoni voti per gli ospiti secondo le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Stefano Pioli è stata veramente sfortunata, in particolar modo ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Gabbia, un gol annullato e diversi 'legni'. Gli ospiti sono invece molto concreti e passano in vantaggio con Hernani, poi proprio la rete non convalidata a Castillejo. Nel secondo tempo arriva il raddoppio grazie ad una rete realizzata da Kurtic. Il Milan torna subito in corsa con Theo Hernandez. Sembra certa la sconfitta per il Milan, a tempo quasi scaduto è ancora ...

