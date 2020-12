L'Inter batte 3-1 il Cagliari in rimonta (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - L'Inter soffre per un'ora ma torna da Cagliari con tre punti d'oro. La squadra di Conte si è imposta per 3-1, in rimonta, grazie ai gol nella ripresa dell'ex di turno, Niccolo' Barella, di Danilo D'Ambrosio, entrato da pochi minuti, e di Romelu Lukaku, al 95esimo, in contropiede. Il gol del momentaneo vantaggio dei sardi era arrivato a pochi minuti dalla fine del primo tempo con una pregevole girata di Andrea Sottil. Grande protagonista del match è stato il numero uno del Cagliari, Alessio Cragno, capace di fermare più volte il duo offensivo Interista formato da Lukaku e Sanchez, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco. Tra le file dell'Inter si è rivisto anche il centrocampista danese Eriksen, in campo per circa un'ora, senza particolari sussulti. I nerazzurri tirano un ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - L'soffre per un'ora ma torna dacon tre punti d'oro. La squadra di Conte si è imposta per 3-1, in, grazie ai gol nella ripresa dell'ex di turno, Niccolo' Barella, di Danilo D'Ambrosio, entrato da pochi minuti, e di Romelu Lukaku, al 95esimo, in contropiede. Il gol del momentaneo vantaggio dei sardi era arrivato a pochi minuti dalla fine del primo tempo con una pregevole girata di Andrea Sottil. Grande protagonista del match è stato il numero uno del, Alessio Cragno, capace di fermare più volte il duo offensivoista formato da Lukaku e Sanchez, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco. Tra le file dell'si è rivisto anche il centrocampista danese Eriksen, in campo per circa un'ora, senza particolari sussulti. I nerazzurri tirano un ...

spazioitalia : RT @Agenzia_Italia: L'Inter batte 3-1 il Cagliari in rimonta - Agenzia_Italia : L'Inter batte 3-1 il Cagliari in rimonta - InformazioneOg : #SerieA #Inter batte il #Cagliari 1-3 in rimonta e mette pressione al #Milan - TweetNotizie : Serie A: Cagliari-Inter 1-3 - Rai Sport - Eurosport_IT : Barella, D'Ambrosio e Lukaku ribaltano il risultato: l'Inter batte il Cagliari 3-1?? #CagliariInter | #SerieA -