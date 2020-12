Katherine Heigl tornerà in televisione con la serie “Woodhull” (Di domenica 13 dicembre 2020) Katherine Heigl, conosciuta principalmente per aver interpretato Izzie Stevens in Grey’s Anatomy, tornerà sul piccolo schermo. L’attrice interpreterà una donna realmente esistita nella miniserie Woodhull. Si tratta di Victoria Woodhull, la prima donna a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. La serie sarà basata su molteplici biografie che narrano la vita di Victoria Woodhull. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 dicembre 2020), conosciuta principalmente per aver interpretato Izzie Stevens in Grey’s Anatomy,sul piccolo schermo. L’attrice interpreterà una donna realmente esistita nella miniWoodhull. Si tratta di Victoria Woodhull, la prima donna a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Lasarà basata su molteplici biografie che narrano la vita di Victoria Woodhull. La L'articolo

Katherine Heigl, conosciuta principalmente per aver interpretato Izzie Stevens in Grey's Anatomy, tornerà sul piccolo schermo. L'attrice interpreterà una ...

