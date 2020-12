Instagram | abbiamo provato due servizi per l’aumento dei follower

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 dicembre 2020) Avere milioni di follower e fare soldi “facili”, vivendo tra red carpet e prodotti regalati dai brand più prestigiosi. Grossomodo ogni nativo digitale vede così la vita degli influencer; peccato però che questo stile di vita è nella maggior parte dei casi frutto di tanto tempo speso dietro a ogni singolo like e commento ricevuto. Insomma, un lavoro vero e proprio: non si diventa Chiara Ferragni schioccando le dita, giusto per fare un nome.