“Il tuo quartiere non è una discarica” oggi raccolti oltre 180 tonnellate

Grande affluenza anche nell'ultimo appuntamento del 2020 con la campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio: questa mattina, nel corso dell'evento che ha coinvolto tutti i municipi pari, sono state raccolte oltre 180 tonnellate di rifiuti particolari o di grossa taglia che vanno a sommarsi alle circa 1.400 tonnellate già raccolte nei precedenti appuntamenti di quest'anno, organizzati nonostante il difficile periodo dovuto all'emergenza Covid 19. L'accesso ai siti di conferimento (9 eco-stazioni allestite per l'occasione e 8 Centri di raccolta fissi) è stato organizzato nel rispetto delle misure di distanziamento e degli obblighi disposti dai DPCM ed ha consentito il conferimento in sicurezza dei normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, ...

