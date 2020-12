Il Natale a San Vito | dove se attraversi la strada entri in un altro comune   

Leggi su agi

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI Un'attesa delche è più che mai desiderio di vivere la festa in famiglia, con le poche persone che normalmente si frequentano- la mamma, il nonno, il fratello, i figli - nonostante la convivenza con il Covid, e spesso senza nemmeno togliersi la mascherina. Il problema è che se abiti dall'altra parte della, sei in uncomune. L'attesa dell'Avvento a San, nel Riminese, si concentra sulle eventuali modifiche del dpcm del governo in attesa di sapere se nel caso in questione nel piccolo centro - poco più di 3000 abitanti su un territorio diviso tra i comuni di Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli, al confine tra la Provincia di Forlì Cesena e la Provincia di Rimini - si potrà stare insieme a, visto l'attuale divieto di spostamento tra un comune e ...