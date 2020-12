Gruppi consiliari PD e Dei Goti: “Lavori al comparto C2A, frutto di scelte lungimiranti” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta dei Gruppi consiliari Pd e Dei Goti. “Ultimato l’iter con l’aggiudicazione definitiva (DD n. 182 del 14/09/2020) delle “Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi alla località Pennino nel comparto C2 Ambito C2A del Comune di Sant’Agata de Goti – Lotto funzionale”. Un persorso amministrativo lungo e tortuoso ma che ha portato a raggiungere l’obiettivo: in sintesi, le tappe e i fatti che hanno portato a quest’aggiudicazione definitiva sono partiti dalla definizione delle procedure finalizzate all’acquisizione al patrimonio comunale, avvenute negli anni 2013/2014 e 2015; hanno avuto seguito con l’avvio della procedura tecnico/ amministrativa negli anni 2016/2018, ed infine, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta deiPd e Dei. “Ultimato l’iter con l’aggiudicazione definitiva (DD n. 182 del 14/09/2020) delle “Opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi alla località Pennino nelC2 Ambito C2A del Comune di Sant’Agata de– Lotto funzionale”. Un persorso amministrativo lungo e tortuoso ma che ha portato a raggiungere l’obiettivo: in sintesi, le tappe e i fatti che hanno portato a quest’aggiudicazione definitiva sono partiti dalla definizione delle procedure finalizzate all’acquisizione al patrimonio comunale, avvenute negli anni 2013/2014 e 2015; hanno avuto seguito con l’avvio della procedura tecnico/ amministrativa negli anni 2016/2018, ed infine, ...

RobertoSignore7 : RT @Iv_palermo: Si terrà martedì 15 dicembre un incontro tra i gruppi consiliari di @ItaliaViva e Italia Viva-Sicilia Futura e le organizza… - FabrizioSigolo : RT @Iv_palermo: Si terrà martedì 15 dicembre un incontro tra i gruppi consiliari di @ItaliaViva e Italia Viva-Sicilia Futura e le organizza… - Iv_palermo : Si terrà martedì 15 dicembre un incontro tra i gruppi consiliari di @ItaliaViva e Italia Viva-Sicilia Futura e le o… - veneziatoday : Un'agenzia del Comune per incentivare la residenzialità: la mozione di 4 gruppi consiliari --> - PDPiemonte : TUTELA DEI MINORI IN PIEMONTE: in questo servizio del Tg regionale spieghiamo il punto di vista dei gruppi consilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppi consiliari Gruppi consiliari PD e Dei Goti: “Lavori al comparto C2A, frutto di scelte lungimiranti” anteprima24.it Il Punto prelievi verso l’ex Govoni Simbianca No di cinque consultori CASUMARO «Prendiamo le distanze dalla decisione dell’amministrazione Toselli di collocare il punto prelievi nel sito industriale della Govoni SimBianca. Una decisione del sindaco, che noi della consul ... Sfiducia al sindaco Munafò, la posizione della “Cinquesei” e di Nuova Rinascita La mozione di sfiducia nei confronto del sindaco Domenico Munafò, presentata al Comune di Terme Vigliatore ha acceso il dibattito politico nel centro tirrenico. I gruppi Cinquesei e Nuova Rinascita,.. CASUMARO «Prendiamo le distanze dalla decisione dell’amministrazione Toselli di collocare il punto prelievi nel sito industriale della Govoni SimBianca. Una decisione del sindaco, che noi della consul ...La mozione di sfiducia nei confronto del sindaco Domenico Munafò, presentata al Comune di Terme Vigliatore ha acceso il dibattito politico nel centro tirrenico. I gruppi Cinquesei e Nuova Rinascita,..