Corrado Augias: "In memoria di Giulio Regeni, restituisco la Legion d'onore alla Francia" (Di domenica 13 dicembre 2020) Corrado Augias ha annunciato la sua decisione di restituire alla Francia la Legion d'onore in segno di protesta dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha insignito dello stesso riconoscimento ad Abdel Fattah Al Sisi, il presidente di quell'Egitto che si è reso responsabile dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni. "Caro direttore, domani lunedì 14 dicembre, andrò all'Ambasciata di Francia per restituire le insegne della Legion d'onore a suo tempo conferitemi. Un gesto nello stesso grave e puramente simbolico, potrei dire sentimentale. Sento di doverlo fare per il profondo legame culturale e affettivo che mi lega alla Francia, terra d'origine della mia famiglia. La mia opinione è che il presidente

