Calcio LIVE Cagliari Inter Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) L’prova a rifarsi in campionato, dopo le delusioni europee: l’allenatore Conte è finito di nuovo al centro delle polemiche dopo l’uscita prematura dalla Champions e anche a causa di un cammino altalenante anche in Serie A. La sfida contro il, in programma alle ore 12.30 può dare subito la possibilità di riscattarsi. Le scelte degli allenatori Di Francesco recupera diversi titolari, ora negativi al Covid: Simeone, Nandez e Pereiro tornano arruolabili, anche se nessuno dovrebbe partire dall’inizio. Spazio a Cragno con Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis a formare la linea difensiva. Marin e Rog faranno da frangiflutti, con Joao Pedro e Sottil, assieme a Zappa forniranno supporto a Pavoletti. Diversi cambi per Conte: Eriksen dovrebbe ritrovare la titolarità viste le condizioni non perfette di Barella e Sensi. Darmian e Perisic saranno ...