Boschi | non vogliamo crisi ma se si apre non si andrà al voto Conte coinvolga Camere

"Noi ci auguriamo che non si apra nessuna crisi, ma se si aprisse non credo si andrà ad elezioni". Il messaggio è chiaro, sia all'opposizione sia alla stessa sua maggioranza. La presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, ospite di Mezz'ora in più, esplicita i motivi della sua previsione: "Prima di tutto perchè abbiamo tutto l'interesse ad avere un Presidente della Repubblica europeista e non sovranista. Se si apre la crisi saranno protagonisti il Parlamento e il Presidente della Repubblica e non credo si andrà alle elezioni, anche perchè il partito più numeroso in Parlamento, il M5s, ha un problema per il secondo mandato e perchè molti di loro non tornerebbero neanche in Parlamento".

