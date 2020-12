Bologna-Roma, le pagelle: Pellegrini e Mkhitaryan top, Danilo affonda (Di domenica 13 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - panditfootball : 5' Bologna 0-1 Roma 11' Bologna 0-2 Roma 15' Bologna 0-3 Roma 24' Bologna 1-3 Roma 36' Bologna 1-4 Roma 44' Bologna… - LorenaLana9 : Ma quelli che postano gli assembramenti di Milano, Bologna, Roma, etc. come le hanno fatte le foto? Con la forza del pensiero? - sportli26181512 : Bologna-Roma, le pagelle: Pellegrini e Mkhitaryan top, 7,5. Danilo affonda, 4: Bologna-Roma, le pagelle: Pellegrini… -