Arte: è morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, salvò Ultima Cena di Leonardo (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - La particolare sensibilità verso i caratteri tecnici e formali dell'Arte ha fatto di Brambilla Barcilon l'interlocutore prezioso di storici dell'Arte, soprintendenti e direttori di museo: Giovanni Romano, Carlo Bertelli, Cesare Brandi, Stella Matalon, Pietro Marani, Giovanna Rotondi Terminiello, Bruno Zanardi, Gianluigi Colalucci, Annamaria Spiazzi, solo per ricordane alcuni. Con il libro "La mia vita con Leonardo" (Mondadori Electa, 2015), Pinin Brambilla Barcilon ha raccontato la sua straordinaria e leggendaria impresa legata al restauro dell'"Ultima Cena" di Leonardo, che è riuscita a salvare fermando la corrosione dei colori originali: un'avventura, conclusa nel 1999 e durata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - La particolare sensibilità verso i caratteri tecnici e formali dell'ha fatto dil'interlocutore prezioso di storici dell', soprintendenti e direttori di museo: Giovanni Romano, Carlo Bertelli, Cesare Brandi, Stella Matalon, Pietro Marani, Giovanna Rotondi Terminiello, Bruno Zanardi, Gianluigi Colalucci, Annamaria Spiazzi, solo per ricordane alcuni. Con il libro "La mia vita con" (Mondadori Electa, 2015),ha raccontato la sua straordinaria e leggendaria impresa legata al restauro dell'"" di, che è riuscita a salvare fermando la corrosione dei colori originali: un'avventura, conclusa nel 1999 e durata una ...

TV7Benevento : Arte: è morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, salvò Ultima Cena di Leonardo (3)... - TV7Benevento : Arte: è morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, salvò Ultima Cena di Leonardo (2)... - extrafatti : “Natura morta con ragazzo in pena”, Mario Ferrante, Olio su Tela, 120x80cm (2011) . . . . photo by… - Ttue13 : @tommyeoppy Non la conosco ma so che tra una settimana uscirà. Prima impressione : morta di fama che è lì solo graz… - lacorvere : tipica spiegazione della mia prof di arte: e quindi questo stemma rappresenta anche, uhm... ragazzi mi sentite vero… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte morta Morta a Roma Sandra Pinto Artribune Morto Fiorenzo Alfieri, per 25 anni assessore Città La politica torinese è in lutto per la morte di Fiorenzo Alfieri, consigliere comunale di Torino per quasi vent'anni e assessore nelle giunte Novelli, Castellani e Chiamparino. (ANSA) ... Roma: da Villa Adriana a Londra, il Dionisio all’asta da Christie’s Proviene da Villa Adriana il Dionisio che sarà battuto nell’asta Classic week Antiquities organizzata da Christie’s a Londra il 16 dicembre. La scultura fu ceduta nel Settecento da Gavin Hamilton, che ... La politica torinese è in lutto per la morte di Fiorenzo Alfieri, consigliere comunale di Torino per quasi vent'anni e assessore nelle giunte Novelli, Castellani e Chiamparino. (ANSA) ...Proviene da Villa Adriana il Dionisio che sarà battuto nell’asta Classic week Antiquities organizzata da Christie’s a Londra il 16 dicembre. La scultura fu ceduta nel Settecento da Gavin Hamilton, che ...