Ancora violenza e arresti in Francia. Macron peggio di Lukashenko (video) (Di domenica 13 dicembre 2020) Parigi, 13 dic – Ancora un sabato di violenze, feriti e arresti in Francia. Teatro degli scontri la capitale Parigi, dove si è tenuta una nuova protesta contro il disegno di legge sulla sicurezza che punta ad introdurre il divieto di filmare e fotografare gli agenti di polizia in servizio. L'ondata di contestazioni seguita all'annuncio di questo provvedimento, ritenuto un escamotage per nascondere le violenze della polizia contro i manifestanti anti-governativi, ha costretto il presidente francese Macron ad un passo indietro annunciando la riscrittura della legge. Parole che però non sembrano aver convinto molto e così ieri le mobilitazioni di piazza sono proseguite. Gli incidenti più gravi sono cominciati quando la polizia in tenuta antisommossa ha cercato di disperdere i manifestanti, nonostante il raduno fosse ...

