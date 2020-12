Allerta integratori per dimagrire | ecco cosa può accadere

Leggi su giornal

(Di domenica 13 dicembre 2020) Bisogna fare particolarmente attenzione aglialimentari in Italia. Qualche tempo fa il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso dipoiché da delle analisi in laboratorio è emerso che un integratore contenesse Sildenafil e Tadalafil, due sostanze che si assumono per problemi di disfunzione erettile.puòse si assumono? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. Attenzione aglialimentari E’ ancoraper glialimentari in Italia. Proprio questa mattina il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso per un nuovo richiamo perchè conteneva Sildenafil e Tadalafil, ovvero due sostanze che si ...