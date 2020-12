A Polignano troppi contagi per il pranzo della domenica | l’appello del Sindaco “Per amore di genitori e nonni evitate tavolate”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo cittadino di, Domenico Vitto, denuncia su Facebook come isono in aumento per un’abitudine che con la pandemia in atto è altamente sconsigliata, illa. “Aal momento ci sono 58 casi di Covid-19, ma c’è una preoccupante tendenza. Molti degli ultimisono avvenuti ala. Ale mascherine si abbassano per mangiare, spesso ci si riunisce in spazi ristretti non arieggiati: il contesto ideale per far correre il coronavirus”. La paura delè che con l’avvicinarsi delle feste natalizie questa abitudine possa tantissimi nuovi: “La nostra vita è fatta di abitudini, di routine ...