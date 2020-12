Sorpresa a UeD | la confessione solo ora | “Ho ricercato Ida Platano”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Poco tempo fa a UeD è tornato Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della sua storia con Ida Platano, il cavaliere tarantino ha deciso di provare a cercare di nuovo l’amore in trasmissione, da Maria De Filippi, e ha sorpreso tutti quando ha manifestato il desiderio di frequentare Roberta Di Padua, con cui ha dei trascorsi. Non sappiamo ancora come si evolverà questa conoscenza e nemmeno come prenderà la nuova intervista rilasciata a UeD Magazine di quello che a lungo è stato il suo rivale: Armando Incarnato, che in passato si è mostrato molto interessato a Ida. La dama di Brescia non ha mai negato di essersi trovata bene con lui, ma all’epoca il suo cuore batteva per Riccardo. Ora, nel nuovo numero della rivista, il cavaliere napoletano decide di svelare la verità. (Continua dopo la foto) Il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, difatti, ha riportato alla mente di Armando Incarnato il ...