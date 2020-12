Serie B | i risultati dell’11a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Pomeriggio ricco diB: ben sei le gare andate in scena oggi alle ore 14. L’ 11adel campionato cadetto è stata aperta dai due anticipi di ieri. Lo scontro tra le due piacevoli sorprese di questa stagione, Monza e Venezia, ha visto prevalere i Brianzoli in trasferta (0-2 il risultato finale). Vittoria netta del Chievo ai danni della Reggina nel match delle ore 21 (un 3-0 che non ammette repliche). In virtù dei successi ottenuti, le due compagini hanno agguantato la zona play-off entrambe a quota 17 punti. E le partite del pomeriggio di oggi non sono state da meno in tema di emozioni: ecco idiB. Il Brescia respira, Lecce beffato sul finale, la Reggiana c’è Gastaldello trova i primi tre punti, che consentono al Brescia di respirare ...