Serie A | il Verona batte la Lazio Prima vittoria del Crotone | l’Udinese passa a Torino

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) Oggi sono andate in scena tre partite valide per l’undicesima giornata dellaA. Ilha conquistato la suanel massimo campionato: 4-1 allo Spezia. I calabresi restano sempre all’ultimo posto (5 punti), ma si avvicinano a Genoa e(6), restando in corsa per la salvezza. Messias apre le marcature al 7?, Farias pareggia al 18?, poi Reca ed Eduardo Henrique indirizzano la contesa in favore dei padroni di casa in avvio della ripresa, Messias arrotonda in pieno recupero.ha invece espugnato l’Olimpico diper 3-2: Pussetto al 24? e De Paul al 54? lanciano i friulani, Belotti e Bonazzoli pareggiano nel giro di un minuto tra 66? e 67?, ma Nestorovski ha segnato il decisivo 3-2 al 69?. I bianconeri infilano la terza ...