Sci alpino, Sofia Goggia: "Sono una polla, ho buttato via tutto nell'ultima parte"; Elena Curtoni: "Contenta dopo due anni senza gigante"

Non solo di Marta Bassino e Federica Brignone vive lo sci alpino azzurro in quest'ottima giornata a Courchevel. Ci sono anche Sofia Goggia ed Elena Curtoni, rispettivamente diciottesima e diciassettesima sule nevi francesi, con un pizzico d'amaro in bocca per l'una e sensazioni piuttosto positive per l'altra, assente dal gigante da due anni. Queste le dichiarazioni di Goggia alla Rai: "Sono una polla perché ho buttato via tutto nell'ultima parte. Purtroppo ho commesso quest'errore che mi ha compromesso una buona prestazione, sono riuscita a finire, ci riproviamo domani. C'è tanto da fare. Ci riproviamo domani e poi andiamo avanti. Prendo le parti buone che sono riuscita a fare ..."

