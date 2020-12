Roma, bufera social sugli arbitri: l'AIA disattiva i commenti sul profilo (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma - L'associazione Italiana arbitri si isola sui social . Ieri sera il profilo Twitter è stato preso d'assalto dai tifosi della Roma per un calcio di rigore concesso al Sassuolo contro il Benevento,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020)- L'associazione Italianasi isola sui. Ieri sera ilTwitter è stato preso d'assalto dai tifosi dellaper un calcio di rigore concesso al Sassuolo contro il Benevento,...

Ieri sera molti tifosi della Roma protestavano per il rigore concesso al Sassuolo, identico a quello negato alla squadra di Fonseca ...

Polemiche per il rigore concesso al Sassuolo: protestano Benevento e… Roma

Non sono mancate le polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra ...

Ieri sera molti tifosi della Roma protestavano per il rigore concesso al Sassuolo, identico a quello negato alla squadra di Fonseca ...Non sono mancate le polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l'undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra ...