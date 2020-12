Recovery Fund, Sondaggio Dire-Tecnè: italiani vogliono Draghi capo cabina di regia (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Secondo gli italiani è Mario Draghi a dover guidare la cabina di regia che andrà a gestire i 209 miliardi che arriveranno dal recovery fund. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche l’11 dicembre con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.Secondo il sondaggio l’ex presidente della Bce, con il 55,6% delle preferenze è preferito al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermo al 28,9%. A scegliere il premier il 68,4% degli elettori dei partiti di maggioranza. Il 29,8% di questi ultimi ha invece espresso la propria preferenza per Draghi. Leggi su dire (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA – Secondo gli italiani è Mario Draghi a dover guidare la cabina di regia che andrà a gestire i 209 miliardi che arriveranno dal recovery fund. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche l’11 dicembre con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.Secondo il sondaggio l’ex presidente della Bce, con il 55,6% delle preferenze è preferito al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermo al 28,9%. A scegliere il premier il 68,4% degli elettori dei partiti di maggioranza. Il 29,8% di questi ultimi ha invece espresso la propria preferenza per Draghi.

