Recovery Fund, 20 miliardi al superbonus ma solo 5 per la miniproroga 2022 (Di sabato 12 dicembre 2020) Una quota di 15 miliardi sarebbe sostitutiva delle risorse nazionali già stanziate per il 2021. M5s pronto a dare battaglia. Il comitato tecnico di valutazione lavora per finire il piano da portare al Cdm. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 12 dicembre 2020) Una quota di 15sarebbe sostitutiva delle risorse nazionali già stanziate per il 2021. M5s pronto a dare battaglia. Il comitato tecnico di valutazione lavora per finire il piano da portare al Cdm.

ROMA (ITALPRESS) – “Conte deve ritirare la cabina di regia, si torni a rispettare la nostra Costituzione, che non dà al presidente del ...

Rosina: “Il prezzo della crisi lo pagano i giovani”

In Europa e ancor più in Italia, è su di loro che si abbattono i maggiori costi economici e sociali, nel breve e nel medio periodo. Dialogo con il demografo dell’Università Cattolica di Milano. Alla c ...

