Prezzo esca | cos’è e com’è utilizzato dalle aziende per aumentare le entrate

Leggi su pantareinews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ildegli smartphone è aumentato a dismisura negli ultimi anni così come sono aumentati i modelli top di gamma che ogni azienda presenta ogni anno o due volte l’anno. Da Apple a Samsung, da Huawei a Xiaomi, senza dimenticare OnePlus non vi è azienda tra i big che non presenti molteplici device che vengono proposti come top anche se non tutti lo sono realmente. Perché hanno la necessità di presentare tanti modelli in una volta? Uno dei motivi è che il loro confronto, o, per meglio dire, il confronto tra i loro prezzi spinge le vendite di quelli più costosi grazie a quello che si definisce. Vendita smartphone: Samsung prima, Xiaomi supera Appleil? Sì, è proprio il caso di dire che i consumatori vengono presi all’amo. Perché Samsung presenta il ...