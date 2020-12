Nuoto, Filippo Magnini: “Spero anche io di qualificarmi per le Olimpiadi, ho il tempo per farlo, ma non è un’ossessione” (Di sabato 12 dicembre 2020) A “Il Giorno” ha rilasciato una lunga intervista Filippo Magnini, il quale ha parlato del suo rientro alle gare per tentare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, pur affermando di voler andare avanti passo dopo passo, puntando ora il mirino sugli Assoluti. Così l’azzurro sulla qualificazione alle Olimpiadi: “E’ vero, nel Nuoto è il cronometro che sancisce il trascorrere degli anni, io non sono un ragazzino e due o tre decimi in più ti fanno perdere tante posizioni. Però ho tante motivazioni, gli stimoli e gli obiettivi non mancano. Spero anche io di qualificarmi per le Olimpiadi, ho il tempo per farlo. Sia chiaro, la mia sfida non è un’ossessione ma è gioia nell’affrontare questo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) A “Il Giorno” ha rilasciato una lunga intervista, il quale ha parlato del suo rientro alle gare per tentare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alledi Tokyo, pur affermando di voler andare avanti passo dopo passo, puntando ora il mirino sugli Assoluti. Così l’azzurro sulla qualificazione alle: “E’ vero, nelè il cronometro che sancisce il trascorrere degli anni, io non sono un ragazzino e due o tre decimi in più ti fanno perdere tante posizioni. Però ho tante motivazioni, gli stimoli e gli obiettivi non mancano. Speroio diper le, ho ilper. Sia chiaro, la mia sfida non è un’ossessione ma è gioia nell’affrontare questo ...

OA_Sport : Nuoto, Filippo Magnini: “Spero anche io di qualificarmi per le Olimpiadi, ho il tempo per farlo, ma non è un’ossess… - Nuotomania : DA OASPORT - #LancioTokyo2020 #Nuoto #Tokyo2020 #FilippoMagnini Nuoto, Filippo Magnini e il sogno di Tokyo: l’azzur… - OA_Sport : Nuoto, Filippo Magnini e il sogno di Tokyo: l’azzurro vuol cancellare in acqua tre anni molto difficili - SwimmerShopit : Nuoto, Filippo Magnini nuota 50”59 nei 100 stile libero - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CampionatiItalianinuoto2020 Magnini concede il bis. Nuota in 50?59 i 100 stile: “Ci vediamo a… -