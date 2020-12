Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - La giunta di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea metropolitana M1 dalla stazione Bisceglie a Baggio-Olmi. La prossima tappa per la realizzazione del progetto è l'approvazione del definitivo prevista per il 2021. Seconda solo al bacino della Brianza, la priorità di sviluppo del trasporto pubblico di massa riguarda l'area a sud-ovest di Milano, dove oggi la M1 si ferma a Bisceglie. Il prolungamento riguarderebbe i quartieri di Baggio, Valsesia, Olmi, Muggiano, Mengoni, gli adiacenti comuni di Cesano Boscone, Settimo Milanese, Cusago e la connessione della statale 114 con la tangenziale per l'ingresso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) - La giunta dihailditecnico-economica deldella lineapolitana M1 dalla stazione Bisceglie a-Olmi. La prossima tappa per la realizzazione delè l'approvazione del definitivo prevista per il 2021. Seconda solo al bacino della Brianza, la priorità di sviluppo del trasporto pubblico di massa riguarda l'area a sud-ovest di, dove oggi la M1 si ferma a Bisceglie. Ilriguarderebbe i quartieri di, Valsesia, Olmi, Muggiano, Mengoni, gli adiacenti comuni di Cesano Boscone, Settimo Milanese, Cusago e la connessione della statale 114 con la tangenziale per l'ingresso ...

