Mascherine e distanziamento abbattono l'influenza stagionale. Virus praticamente inesistente

L'effetto Covid, o meglio l'effetto combinato Mascherine-distanziamento-igiene delle mani, abbatte l'incidenza dell'influenza stagionale. Il ceppo virale influenzale di quest'anno è stato identificato in Italia per la prima volta il 29 settembre, ma la diffusione del Virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Secondo il rapporto settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 30 novembre-6 dicembre, l'incidenza delle sindromi influenzali è "stabile e sotto la soglia basale", pari a 1,9 casi per mille assistiti. Lo scorso anno, nella stessa 49esima settimana, la curva si stava già arrampicando oltre la soglia basale, con un'incidenza di 3 casi per mille abitanti.

