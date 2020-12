Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Queste lescelte dei due allenatori per, gara delle 18.00 di domenica 13 dicembre, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2020-21. Dybala favorito su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo, McKennie e Rabiot dovrebbero trovare spazio nel centrocampo di Pirlo. Maran dovrà fare ancora a meno di Marchetti, ma Perin sembra pronto a tornare tra i pali della formazione rossoblu:(4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca. All. Maran(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.