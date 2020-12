In primavera la seconda edizione della mostra Arte scontata a Chieti (Di sabato 12 dicembre 2020) Sarà una seconda edizione nel segno della solidarietà quella di “Arte scontata ma…”, la mostra collettiva di arti visive che ha fatto il suo esordio nel dicembre del 2019, con l’esposizione delle opere di 10 artisti abruzzesi all’interno del salone della Camera di Commercio di Chieti. Dopo il grande successo dello scorso anno era già tutto pronto per l’edizione 2020, ma l’emergenza Covid ha fatto slittare l’evento alla prossima primavera e proprio le pesanti ripercussioni sociali ed economiche, legate al perdurare della pandemia, hanno indotto gli organizzatori a porre al centro del progetto la solidarietà a favore dei meno fortunati: ogni artista donerà una delle opere in esposizione, che poi sarà ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 dicembre 2020) Sarà unanel segnosolidarietà quella di “ma…”, lacollettiva di arti visive che ha fatto il suo esordio nel dicembre del 2019, con l’esposizione delle opere di 10 artisti abruzzesi all’interno del saloneCamera di Commercio di. Dopo il grande successo dello scorso anno era già tutto pronto per l’2020, ma l’emergenza Covid ha fatto slittare l’evento alla prossimae proprio le pesanti ripercussioni sociali ed economiche, legate al perdurarepandemia, hanno indotto gli organizzatori a porre al centro del progetto la solidarietà a favore dei meno fortunati: ogni artista donerà una delle opere in esposizione, che poi sarà ...

stefanosconti : Seconda convocazione in Prima Squadra per il Primavera Kryeziu - babbadmnk : RT @Adrianaaaaaaaa: A questo ritmo, fra una settimana la cosiddetta seconda ondata raggiungerà lo stesso numero di vittime della prima. E n… - Potito40709597 : @mariarosariaFo8 Sono stato piacevolmente obbligato. Infatti a inizio anno ho letto le storie di Erodoto che vanno… - Massimo53502343 : @ilciccio67 Ma dai, che son due anni che latita; forse, dico forse, si è vinta la scommessa Morata, io non ne farei… - dovecavolo : RT @Adrianaaaaaaaa: A questo ritmo, fra una settimana la cosiddetta seconda ondata raggiungerà lo stesso numero di vittime della prima. E n… -

Ultime Notizie dalla rete : primavera seconda Roma, largo ai giovani: promossi i primavera e bocciati i senatori Il Messaggero In primavera la seconda edizione della mostra Arte scontata a Chieti

Sarà una seconda edizione nel segno della solidarietà quella di "Arte scontata ma…", la mostra collettiva di arti visive che ha fatto il suo esordio nel ...

I Pronto soccorso? Performanti

Il direttore del reparto a Lodi e Codogno fa il bilancio della seconda ondata: "Attenti, il virus uccide ancora" ...

Sarà una seconda edizione nel segno della solidarietà quella di "Arte scontata ma…", la mostra collettiva di arti visive che ha fatto il suo esordio nel ...Il direttore del reparto a Lodi e Codogno fa il bilancio della seconda ondata: "Attenti, il virus uccide ancora" ...