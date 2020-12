Il punto dell’Iss | Rezza avverte sui giorni di festa | «Incidenza dei contagi ancora troppo alta | servono misure rigide» – I dati

Leggi su open.online

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’Istituto superiore di Sanità non ha dubbi. Per Natale e Capodanno è meglio non spostarsi, meglio non incontrare altre persone se si vuole ripartire, il prossimo anno, con un numero dida Coronavirus più basso. L’e questo dato deve abbassarsi, ha spiegato il presidenteSilvio Brusaferro. A essere d’accordo anche il professor Giovannisecondo cui è necessario continuare a imporre «molto significative» per contenere la pandemia. «Siamo cauti, da gennaio e febbraio non risolveremo tutti i problemi con il vaccino, serviranno comportamenti prudenti. Durante le feste stiamo attenti perché la circolazione del virus può riprendere quando i comportamenti cambiano e ne favoriscono la riprese. Bisogna mantenere ...