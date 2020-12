I predatori | Giorgio Montanini | “Quando arrivano i Beatles Nilla Pizzi va a casa | Pietro Castellitto è così

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 dicembre 2020) Intervista video a, Giulia Petrini, Manuela Mandracchia e Massimo Popolizio, protagonisti di Idi, premiato per la sceneggiatura a Venezia 77 ed ora disponibile on demand. Dopo aver vinto il premio per la miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, I, film d'esordio come regista di, è disponibile on demand dall'undici dicembre sulle principali piattaforme di streaming. Ambientato a Roma, il film si apre con un personaggio misterioso, che ha il volto di Vinicio Marchioni, che fuma sul pontile di Ostia. Bussa poi alla porta di una signora, Ines (Marzia Ubaldi, strepitosa), e la truffa. L'ingannata è la madre Claudio e ...