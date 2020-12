Formazioni ufficiali Brescia-Salernitana, Serie B 2020/2021 (Di sabato 12 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Brescia-Salernitana, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Gli ospiti si trovano al comando della classifica del campionato cadetto, con un punto di vantaggio sulla Spal seconda. I campani vogliono vincere per mantenere la prima posizione. I padroni di casa proveranno a fermare la capolista. Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14. Le Formazioni ufficiali Brescia: in attesa Salernitana: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ledi, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di. Gli ospiti si trovano al comando della classifica del campionato cadetto, con un punto di vantaggio sulla Spal seconda. I campani vogliono vincere per mantenere la prima posizione. I padroni di casa proveranno a fermare la capolista. Allo stadio Mario Rigamonti diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14. Le: in attesa: in attesa SportFace.

