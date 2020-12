Firenze, cadavere fatto a pezzi e nascosto in due valigie: “Vittima tra 40-50 anni, morta da tempo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Firenze, si attendono le risposte degli esami e dell’autopsia per riuscire a dare un nome al cadavere: la vittima, fatta a pezzi e nascosta in due valigie, è un “uomo bianco tra i 40 e i 50 anni, morto da tempo”. Indagano le autorità. Si attendono ancora nuovi dettagli in merito al giallo legato al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020), si attendono le risposte degli esami e dell’autopsia per riuscire a dare un nome al: la vittima, fatta ae nascosta in due, è un “uomo bianco tra i 40 e i 50, morto da. Indagano le autorità. Si attendono ancora nuovi dettagli in merito al giallo legato al L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

