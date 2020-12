Festeggiamenti in Argentina per il (primo) sì all’aborto legale (Di sabato 12 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Roma, 11 dic. (askanews) – L’onda verde dei manifestanti pro-abortisti festeggia davanti al Congresso di Buenos Aires, dopo che la Camera dei deputati argentina ha approvato la legge che legalizza l’a ...

Con 131 voti a favore, 117 contrari e 6 astensioni, la Camera dei deputati dell'Argentina ha approvato oggi in prima lettura la ...

