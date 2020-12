F1, Charles Leclerc partirà 12° in griglia di partenza. I motivi della penalizzazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Chales Leclerc scatterà dalla dodicesima casella dello schieramento domani pomeriggio nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di F1 2020. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il nono crono nella Q3 odierna, ma dovrà scontare una sanzione che lo costringerà ad uscire dalla Top10. Il compagno di box del tedesco Sebastian Vettel è stato penalizzato dalla direzione gara in seguito a quanto accaduto nell’ultimo evento di Sahkir. Ricordiamo infatti che, nella seconda prova all’interno del Bahrain International Circuit, il giovane alfiere della Ferrari è stato protagonista di un contatto nelle concitate fasi del primo giro. L’ex campione della FIA F2 ha innescato in curva 4 un incidente che ha coinvolto il messicano Sergio Perez (Racing Point), vincitore poi dell’evento e l’olandese Max Verstappen, costretto ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Chalesscatterà dalla dodicesima casella dello schieramento domani pomeriggio nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di F1 2020. Il monegascoFerrari ha ottenuto il nono crono nella Q3 odierna, ma dovrà scontare una sanzione che lo costringerà ad uscire dalla Top10. Il compagno di box del tedesco Sebastian Vettel è stato penalizzato dalla direzione gara in seguito a quanto accaduto nell’ultimo evento di Sahkir. Ricordiamo infatti che, nella seconda prova all’interno del Bahrain International Circuit, il giovane alfiereFerrari è stato protagonista di un contatto nelle concitate fasi del primo giro. L’ex campioneFIA F2 ha innescato in curva 4 un incidente che ha coinvolto il messicano Sergio Perez (Racing Point), vincitore poi dell’evento e l’olandese Max Verstappen, costretto ...

