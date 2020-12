F 1 | GP Abu Dhabi - Libere 3 | due Red Bull davanti a tutti

Leggi su quattroruote

(Di sabato 12 dicembre 2020) Due Rednella terza sessione di provedel Gran Premio di Abu. Max Verstappen è stato il più veloce in pista e ha staccato il suo compagno di squadra Albon di mezzo secondo. Seguono poi le due Renault, con Ricciardoa Ocon. Quinto tempo per Norris: l'inglese della McLaren ha preceduto la Mercedes di Hamilton, autore del sesto tempo oggi. Bottas è invece nono, a otto decimi, segno che quasi nessuno ha sfruttato questa ultima sessione di prove per cercare il giro veloce, per via delle condizioni diverse in cui si disputeranno le qualifiche. Weekend particolare. La Mercedes resta la favorita sullo Yas Marina Circuit di Abu. Per celebrare le tante vittorie ottenute in questi anni e in questa stagione, la squadra di Brackley ha ...