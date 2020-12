Coronavirus, nuovi dubbi sulle “origini”: Wuhan è realmente la città da cui è partito tutto? (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola Coronavirus, è ormai diventata una costante nella vita di tutti noi. A distanza di quasi un anno, sono ancora diversi, i dubbi che hanno portato numerosi scienziati e non, a chiedersi quando esattamente sia cominciato tutto e quale luogo abbia dato lo start a questa terribile pandemia, che sembra non volersi arrestare. Uno studio condotto da parte dell’università statale di Milano, ipotizza come già a novembre, un bambino di quattro anni potesse aver contratto il virus. Su quanto emerso non è tardata ad arrivare l’accusa da parte dei media cinesi, sul fatto che il Coronavirus potesse essere arrivato in Italia ancora prima che a Wuhan. E’ importante precisare che malgrado tutto, Pechino così come il governo cinese, non hanno mai accusato o ritenuto l’Italia, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 dicembre 2020) La parola, è ormai diventata una costante nella vita di tutti noi. A distanza di quasi un anno, sono ancora diversi, iche hanno portato numerosi scienziati e non, a chiedersi quando esattamente sia cominciatoe quale luogo abbia dato lo start a questa terribile pandemia, che sembra non volersi arrestare. Uno studio condotto da parte dell’università statale di Milano, ipotizza come già a novembre, un bambino di quattro anni potesse aver contratto il virus. Su quanto emerso non è tardata ad arrivare l’accusa da parte dei media cinesi, sul fatto che ilpotesse essere arrivato in Italia ancora prima che a. E’ importante precisare che malgrado, Pechino così come il governo cinese, non hanno mai accusato o ritenuto l’Italia, ...

