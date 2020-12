Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020-2021: Bolshunov balza in testa, Pellegrino sesto e davanti nella sprint (Di sabato 12 dicembre 2020) Alexander Bolshunov si è portato in testa alla Classifica di Coppa del Mondo per l’edizione 2020-2021 dopo la sprint di Davos. Il russo, con il secondo posto della gara odierna, ha approfittato delle defezioni dell’intero plotone scandinavo per guardare tutti dall’alto in basso, accompagnando Federico Pellegrino in testa alla Classifica sprint. Proprio il poliziotto di Nus è sesto nella generale dopo la vittoria odierna. Una giornata, questa, che denota anche la scalata di Andrew Young. Buone cose anche da Francesco De Fabiani, con il 21° posto che arriva come primo segnale per cercare di riprendersi quelle zone medio-alte della graduatoria che gli ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Alexandersi è portato inalladidelper l’edizionedopo ladi Davos. Il russo, con il secondo posto della gara odierna, ha approfittato delle defezioni dell’intero plotone scandinavo per guardare tutti dall’alto in basso, accompagnando Federicoinalla. Proprio il poliziotto di Nus ègenerale dopo la vittoria odierna. Una giornata, questa, che denota anche la scalata di Andrew Young. Buone cose anche da Francesco De Fabiani, con il 21° posto che arriva come primo segnale per cercare di riprendersi quelle zone medio-alte della graduatoria che gli ...

