Caso Gregoretti: Salvini fa dichiarazioni in aula (Di sabato 12 dicembre 2020) Catania, 12 dic. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini sta facendo dichiarazioni spontanee in aula durante l'udienza preliminare sul Caso Gregoretti a Catania. L'ex ministra ha preso la parola dopo la fine della deposizione dell'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, #ZOFFILI: 'SALVINI CON PORTI CHIUSI HA ANCHE DIFESO SCHENGEN' - LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - Tg3web : Iniziata a Catania l'udienza preliminare sul caso della nave Gregoretti. Al vaglio la richiesta di rinvio a giudizi… - Psyclo_Bo : RT @ImolaOggi: Caso Gregoretti, amnesia di Toninelli in udienza: 'non ricordo di aver messo quella firma' (significa che non conosce il val… - Ernesto03446152 : RT @LegaSalvini: ?? CASO GREGORETTI, #ZOFFILI: 'SALVINI CON PORTI CHIUSI HA ANCHE DIFESO SCHENGEN' -