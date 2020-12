Cashback | CGIA di Mestre | “Un regalo di 4 | 7 miliardi ai ricchi”

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilconsentirà di contrastare l’evasione ma “regalando” 4,7di euro ai ricchi. A sostenerlo è ladi, secondo cui “le criticità di questa iniziativa sono molte e non tutte legate alle difficoltà di registrazione”. Perché il provvedimento “favorirà soprattutto coloro che possiedono una elevata capacità di spesa. Una misura a vantaggio dei ricchi, ma pagata con i soldi di tutti”.: ilantievasione è undi 4,7ai ricchi Questo è il primo fine settimana in cui fa il suo esordio ilnatalizio e nonostante la partenza sia stata in salita, molti operatori e altrettanti consumatori manifestano grandi aspettative nei confronti di questa misura che, ricordiamo, ...

Agenzia ANSA

